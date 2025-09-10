Colombia, líder en espíritu emprendedor universitario: la mitad de los estudiantes quiere crear empresa

En el país 40 % de los colombianos se gana la vida como cuentapropista, por ende, no sorprende que el espíritu emprendedor también esté tomando fuerza desde las aulas universitarias. Pero lo que revela el más reciente informe del Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS) va más allá: Colombia figura entre los países con mayor vocación emprendedora universitaria del mundo.
El estudio encuestó a 13.084 estudiantes de más de 30 universidades y muestra que el 28,8 % de ellos planea crear empresa apenas se gradúe, y el 50,2 % lo hará en los próximos cinco años. Lo que contribuye enormemente al autoempleo y la reducción de las tasas de desocupación.
Según la Universidad Eafit, encargada del estudio a nivel nacional, estas cifras duplican el promedio internacional (14,9 % y 28,8 %, respectivamente) y evidencian que los jóvenes emprendedores en Colombia ven en el emprendimiento un proyecto de vida más que una alternativa laboral. Además, el 27,3 % ya es emprendedor activo y el 18,6 % se identifica como naciente.
