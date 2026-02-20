Por un caso de amenazas a testigos y compra de jueces, reconocido empresario de la publicidad de Medellín está tras las rejas

Las presuntas amenazas a una persona que habría servido como testigo en un proceso en su contra, al que luego de cometieron un atentado, tiene tras las rejas al empresario de la publicidad en Medellín, Jorge Humberto Cardona Grisales, de 62 años. Todo habría comenzado por irregularidades en unas acciones de tutela para poder instalar avisos publicitarios en Bello, según se conoció en este proceso judicial.
Cardona Grisales, representante legal de la empresa Cromática, se encuentra prisionero desde el pasado 19 de noviembre, cuando mediante una orden de captura lo detuvieron en las instalaciones de su empresa, ubicada en la comuna 16 (Belén). Luego de las audiencias concentradas, que finalizaron el 4 de diciembre y en las cuales no aceptó su responsabilidad en lo ocurrido, el juez Tercero Penal de Medellín, con funciones de control de garantías, le dio medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue apelada por su defensa.