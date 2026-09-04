Empresarios lanzan alerta para 2026: sin seguridad y reglas claras, la inversión seguirá rezagada

La recuperación de la inversión privada, la estabilidad de las reglas de juego y el fortalecimiento de la seguridad fueron algunos de los principales planteamientos realizados por empresarios y dirigentes gremiales durante el panel “Perspectivas Economía Colombiana, oportunidades 2026-2030”, desarrollado en el XXII Congreso Fenavi, que se realiza del 1 al 3 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.
El encuentro reunió a María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia; Natalia Gutiérrez, presidenta de la Cámara Colombiana de la Energía y el Gas (CGN), y Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en una conversación moderada por Fernando Quijano, director de La República, sobre los desafíos económicos que enfrentará Colombia durante el próximo periodo de gobierno.