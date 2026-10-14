Seis empresas antioqueñas están entre las 10 de mejor reputación en Colombia

Seis empresas antioqueñas figuran entre las diez compañías con mejor reputación corporativa en Colombia. Así lo reveló la edición 2026 del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).
Bancolombia ocupa el primer lugar del listado, mientras Sura, Grupo Argos, Grupo Éxito, Postobón y Organización Corona también hacen parte de los primeros diez puestos.
El resultado destaca la presencia de compañías con sede o raíces en Medellín y su área metropolitana dentro de la clasificación nacional. Además, varias organizaciones de la región mejoraron su posición frente a 2025, entre ellas EPM, que subió seis puestos, y Organización Corona, que ingresó al top 10.
Entérese: Grupo Argos reporta ingresos por $5,5 billones y fortalece su posición financiera en el primer semestre de 2026
El estudio corresponde a la decimonovena edición de Merco Empresas Colombia y evalúa a las 200 organizaciones con mejor reputación corporativa en el país.