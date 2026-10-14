Seis empresas antioqueñas están entre las 10 de mejor reputación en Colombia

Seis empresas antioqueñas figuran entre las diez compañías con mejor reputación corporativa en Colombia. Así lo reveló la edición 2026 del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). Bancolombia ocupa el primer lugar del listado, mientras Sura, Grupo Argos, Grupo Éxito, Postobón y Organización Corona también hacen parte de los primeros diez puestos. El resultado destaca la presencia de compañías con sede o raíces en Medellín y su área metropolitana dentro de la clasificación nacional. Además, varias organizaciones de la región mejoraron su posición frente a 2025, entre ellas EPM, que subió seis puestos, y Organización Corona, que ingresó al top 10. Entérese: Grupo Argos reporta ingresos por $5,5 billones y fortalece su posición financiera en el primer semestre de 2026 El estudio corresponde a la decimonovena edición de Merco Empresas Colombia y evalúa a las 200 organizaciones con mejor reputación corporativa en el país.

El top 10 en reputación corporativa

Bancolombia encabeza la clasificación nacional con 10.000 puntos, seguida por Alpina, con 9.863, y Bavaria, con 9.275. En el cuarto lugar aparece Sura, con 9.030 puntos, y en el quinto está Grupo Argos, con 8.621. Los puestos sexto y séptimo corresponden a Crepes & Waffles, con 8.375 puntos, y Davivienda, con 8.155, respectivamente. La presencia antioqueña continúa con Grupo Éxito, que ocupa el octavo puesto con 7.673 puntos, y Postobón, que se ubica novena con 7.549. Organización Corona completa el grupo de las diez primeras, en la décima posición, con 7.486 puntos.

Las que más escalaron

EPM registró uno de los mayores avances entre las empresas ubicadas en la parte alta de la clasificación. La compañía pasó del puesto 18 en 2025 al 12 en 2026, una mejora de seis posiciones. Organización Corona también sobresalió al pasar del puesto 11 al 10, con lo que ingresó al grupo de las diez empresas con mejor reputación del país. Grupo Argos avanzó del sexto al quinto lugar, mientras Grupo Éxito pasó del noveno al octavo. Postobón subió del décimo al noveno puesto. Otras compañías también mejoraron su ubicación: Alquería pasó del puesto 13 al 11; Colombina avanzó del 14 al 13; Cementos Argos pasó del 15 al 14, y Nestlé subió del 16 al 15.

La metodología

Merco utiliza una metodología que combina distintas perspectivas para evaluar la reputación corporativa. En la edición de 2026, el estudio reunió 82.860 encuestas realizadas entre marzo y octubre, integró 29 fuentes de información y contempló siete evaluaciones. El proceso cuenta con una revisión independiente de KPMG. La evaluación considera cuatro componentes. El primero corresponde a la opinión de directivos empresariales, que representa el 25% de la puntuación. En esta etapa participaron 2.244 directivos de compañías que operan en Colombia y registran una facturación superior a US$30 millones. Los participantes seleccionan las diez empresas con mejor reputación, sin incluir la propia, y evalúan fortalezas y debilidades a partir de 18 variables. Le puede gustar: Grandes empresas paisas sumaron $110,5 billones en ingresos a junio El segundo componente reúne la valoración de expertos y representa el 34%. Incluye a 572 participantes de ámbitos económicos, sociales y otros sectores. Entre ellos hay analistas financieros, periodistas económicos, docentes universitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones de consumidores, miembros del Gobierno y responsables de redes sociales. El tercer bloque corresponde a los monitores especializados, que aportan el 26%. Merco Talento mide el atractivo laboral y reúne 75.964 evaluaciones; Merco Sociedad analiza la reputación social mediante 14 variables consultadas a 4.000 ciudadanos; Merco Digital e IA estudia conversaciones, publicaciones y opiniones digitales, con 473.352 menciones, e incorpora una evaluación mediante inteligencia artificial generativa. Merco Líderes, por su parte, mide el impacto de los directivos en la reputación de sus compañías. El 15% restante corresponde a indicadores objetivos y ejercicios de comparación técnica, que abarcan cerca de 200 variables financieras, comerciales y de gestión. Las empresas que no están entre las primeras 100 no son sometidas a la evaluación de expertos ni a la medición de indicadores objetivos.

¿Qué empresas destacan en reputación social y digital?

Además de la clasificación general, Merco presenta resultados específicos sobre la percepción ciudadana y la reputación en entornos digitales. En Merco Sociedad, que recoge la valoración de la población general, Alpina ocupa el primer lugar, seguida por Frisby y Google. En Merco Digital, que analiza la reputación en medios y plataformas digitales, Bavaria encabeza el listado. Casa Editorial El Tiempo ocupa el segundo puesto y Davivienda, el tercero. El estudio también incorpora nuevas dimensiones para medir la reputación, entre ellas el impacto de los líderes empresariales y la valoración de distintas herramientas de inteligencia artificial generativa. En la presentación de los resultados, Enrique Mañas Morales, director general de Merco, señaló que el desempeño financiero sigue siendo fundamental, pero no explica por sí solo la reputación de las compañías. Según afirmó, las empresas del top 10 destacan especialmente por su ética, responsabilidad corporativa y gestión del talento. El directivo añadió que, en términos de reputación, la manera en que las organizaciones obtienen sus resultados económicos es tan importante como los resultados mismos. Por sectores, las actividades financiera y de alimentos registran la mayor participación en el ranking, con 16 empresas cada una. El sector farmacéutico ocupa el siguiente lugar, con 13 compañías. Consulte: Grupo Argos reveló cómo se distribuirán las 1.000 viviendas sismoresistentes, tras la primera entregada Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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