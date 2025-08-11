Empresas están contratando con urgencia en Colombia: hay más de 70.000 vacantes y así puede postularse

En medio de un panorama de empleabilidad en el que la competencia por un puesto sigue siendo alta, varias compañías en Colombia adelantan procesos masivos de contratación para cubrir más de 70.000 vacantes en todo el país. Las oportunidades están distribuidas en diferentes sectores, con opciones que requieren tanto cargos operativos como perfiles profesionales.
Y es que según el Dane, para junio de 2025 la tasa de desocupación nacional fue de 8,6%, una disminución de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. No obstante, aún hay 2,2 millones de personas sin empleo, lo que convierte a estas opciones de trabajo en oportunidades reales.
