Textileras colombianas en crisis: Temu y aranceles reviven procesos de reorganización y liquidación

“Las empresas se han visto afectadas por el aumento de los costos de producción. Las textileras colombianas tienen que pagar aranceles por las materias primas que no se producen en el país, como el 10% que tienen los hilos. Esto afecta la rentabilidad y competitividad en las confecciones”, sostuvo.

Criado también señaló que el efecto de los aranceles del 40% ad valorem a la ropa importada ha sido limitado. “La medida no ha logrado frenar el flujo de importaciones. Por el contrario, el número de unidades sigue creciendo, lo que demuestra que los importadores han ajustado sus estrategias para mantener el abastecimiento”.

El comercio electrónico en Colombia comenzó este 2025 con un desempeño sólido. Según estimaciones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), entre enero y marzo se realizaron transacciones por cerca de $27 billones, lo que representa un crecimiento del 16,4% frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento estuvo impulsado por plataformas internacionales como Temu, lo que ha llevado a que el canal digital represente ya cerca del 7% del retail nacional.

Precisamente, el líder de la Cámara de las Confecciones comentó que el auge de plataformas chinas como Temu, Shein y Aliexpress está afectando fuertemente a la industria nacional.

“Mientras una empresa como Everfit debe vender una camisa en $100.000, en esas plataformas se consigue por $20.000. No hay forma de competir con eso, porque ellas no pagan nada en el país”, señaló el líder gremial, en referencia a las condiciones desiguales del mercado.

El vocero también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que refuerce los controles anticontrabando y avance en una regulación efectiva de estas plataformas extranjeras, que —según indicó— no pagan impuestos, no responden por IVA, no generan empleo en Colombia y, sin embargo, están capturando una parte creciente del mercado nacional.