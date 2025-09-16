Requeridos con urgencia: empresas abren más de 100 mil ofertas con selección rápida

A medida en que avanza el mes de septiembre, el mercado laboral de cara a fin de año se va dinamizando más. De hecho, en el portal de Magneto Empleos se evidencia que hay más de 104.000 ofertas laborales distribuidas por todo el país. Bogotá es la ciudad que más requiere talento con 70.000 ofertas, seguida de Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras más. Los sectores laborales que requieren talento con mayor urgencia son Ventas, Servicio al cliente y afines, Administración y oficina, entre otros más. Un aspecto importante de esto es que alrededor de 46.000 oportunidades laborales no requieren de experiencia y aunque predomina la modalidad presencial, ofrecen algunas modalidades de contrato como híbrido y remoto. Le puede interesar: Trabaje en Naf Naf: la empresa busca talento en Medellín y el Valle de Aburrá, ¿cómo aplicar?

Ofertas de empleo con contratación inmediata más destacadas

Operario de Producción en Plantas Industriales - Sector Automotriz en Bogotá

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Operar y supervisar maquinaria de producción. - Controlar la calidad de los productos terminados. - Coordinar con el equipo para cumplir metas de producción. - Realizar mantenimiento básico de equipos. - Cumplir con los protocolos de seguridad e higiene. - Registrar la producción diaria y reportar anomalías. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de 1 año en procesos productivos de cuero plástico caucho metales o similares. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y dos domingos al mes. - Capacidad para realizar horas extras. - Disponibilidad inmediata para entrevistas. Aplique acá.

Vendedor punto de venta alimentos - Medellín

Salario: $ 1.750.000 a $ 1.900.000. - No se requiere bachiller. - No necesitas experiencia, solo ganas y mucha actitud. - Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo. - Ganas de aprender. - Pasión por la atención al cliente. Lea más: ¿Busca empleo? Hay más de 1.500 oportunidades de trabajo híbrido en Bogotá Responsabilidades: - Preparación de alimentos. - Procesos de limpieza, desinfección y alistamiento. - Atención y ventas. - Manejo de caja. Postúlese en este enlace.

Auxiliar De Restaurante / Auxiliar De Cocina - Medellín

Salario: $ 1.750.000 a $ 1.900.000. Requisitos: - No se requiere bachiller. - No necesitas experiencia, solo ganas y mucha actitud - Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo - Ganas de aprender - Pasión por la atención al cliente Responsabilidades: - Preparación de alimentos. - Procesos de limpieza, desinfección y alistamiento. - Atención y ventas. - Manejo de caja. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar de Mecánica Automotriz - Cali

Salario: $ 1.647.162. Responsabilidades: - Realizar ventas e instalaciones de productos y servicios automotrices. - Ejecutar tareas de sincronización inyección y mantenimiento de correas. - Realizar entregas y servicios a domicilio en motocicleta. - Brindar atención al cliente satisfaciendo sus necesidades automotrices. - Mantener al día la documentación de la motocicleta utilizada para el trabajo. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de 6 meses en mecánica automotriz o similar. - Poseer motocicleta con documentación vigente. - Habilidades de comunicación clara y precisa. - Interés en el aprendizaje continuo y orientación al detalle. Conozca más detalles.

Profesional de RIPS - Barranquilla

Salario a convenir. Requerimientos: - Profesional titulado como Administrador de Empresas, Administrador en Salud y/o Ingeniero con experiencia de 3 años en: - Manejo de Bases de Datos (Excel, SQL). - Proyección de requerimientos funcionales y/o de negocio. - Elaboración de informes y análisis estadísticos. - Cruces de información en motores de bases de datos. - Asegurar el cumplimiento normativo en la administración de RIPS. Conozca también: Comience la semana buscando trabajo: en Magneto hay más de 127.000 vacantes listas para aplicar Habilidades técnicas: - SQL Server - RIPS JSON - Auditoría de cuentas médicas. - Manejo de Office (Word, PowerPoint). Postúlese ahora mismo.

