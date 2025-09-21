En 2025 se han destruido más de 30 laboratorios ilegales de producción de estupefacientes

La Armada de Colombia, en desarrollo operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, contra el delito transnacional del narcotráfico, en el departamento de Nariño, logró en el último mes la ubicación y destrucción de 37 laboratorios ilegales empleados para la producción de pasta base de coca. Las operaciones fueron desarrolladas por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No.4, en los municipios de El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño.

En esos sitios, miembros de la Armada ubicaron y destruyeron estas infraestructuras artesanales improvisadas, hallando en su interior, un total de 14.095 galones de insumos líquidos y 1.482 kilogramos de insumos sólidos. Durante los procedimientos también se incautaron siete lanchas empleadas para el transporte de estas sustancias ilícitas.