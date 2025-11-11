“En China, Colombia tiene una oportunidad inmensa”: Luis Diego Monsalve Hoyos

Durante casi cuatro años, Luis Diego Monsalve Hoyos fue la cara de Colombia en Pekín; fue embajador durante la presidencia de Iván Duque y tuvo a su cargo la visita del presidente a las tierras de Mao; meses después de esa pericia diplomática, tuvo que vivir en primera fila el estallido del covid-19 y ver de cerca al país que aquí muchos siguen imaginando rural y atrasado pero que es la fábrica del mundo. En su libro El dragón amurallado está el testimonio de esos años. Hablamos con él.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4