En Colombia, más de 6.000 niñas y niños están atrapados en matrimonios y uniones: ¿por qué nadie responde?

Cuando Lucía se dio cuenta de que su hija se había volado, ya no alcanzaba a atajarla. Se fue a vivir con un señor de 52 años que le prometió no pasar hambre. Tenía 14 años y estaba repitiendo octavo de bachillerato. Era adoptada, y seguro de ahí venía su rebeldía. Terminó convertida en la esclava sexual y doméstica del viejo al que llamaba esposo y al que le dio dos hijos varones. Años después, es en la casa de Lucía donde termina pidiendo comida, para ella, sus hijos y para el viejo. Ocurrió en un municipio del norte del Valle del Cauca y es apenas un caso, entre miles.

En Colombia, las niñas y adolescentes se siguen casando con hombres mayores, y algunas a la mala. Una investigación de la Fundación PLAN encontró que el 4,8 % de las adolescentes mujeres entre los 14 y los 17 años está en un matrimonio o unión infantil, temprana y forzada, es decir, casi cinco de cada 100.

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El documento Crecer demasiado pronto, elaborado a partir de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE entre 2022 y 2025, identificó 6.206 registros de personas de entre 10 y 17 años que estaban o habían estado en un matrimonio o unión. De ese total, 206 correspondían a niñas y niños menores de 14 años.

Y aunque distintas organizaciones han bregado por fortalecer las leyes para evitar que estas uniones sigan ocurriendo, la falta de información dificulta dimensionar el fenómeno. La investigación encontró una aparente disminución de los casos, que pasaron de 1.920 en 2022 a 1.227 en 2025. Sin embargo, Fundación PLAN advierte que esta variación puede estar relacionada tanto con cambios en la ocurrencia del fenómeno como con las dinámicas de reporte.

Y no es que el drama esté bajando solo porque no sea ruidoso. En el 58,2 % de las uniones entre adolescentes de 14 a 17 años y adultos, la diferencia de edad es de seis años o más. La muchacha de Lucía entra en esa estadística con exactitud; 14 años ella, 52 él, 38 de diferencia.

Es una realidad que escandaliza cuando aparece en las noticias y las víctimas son del Medio Oriente, pero que enmudece cuando se trata de la vecina o una familiar. Porque detrás de las cifras hay niñas que terminan asumiendo responsabilidades de adultas, en relaciones marcadas por las desigualdades de edad, género y poder.

El estudio también advierte que estas uniones no garantizan mejores condiciones económicas. Aunque el 86 % de los adultos involucrados trabaja, el 97,5 % recibe un salario mínimo o menos.

La promesa de no pasar hambre no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida. A esto se suma la situación de adolescentes que terminan asumiendo responsabilidades económicas dentro del hogar.

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El estudio muestra que a algunas les toca volverse las jefas del hogar, generar ingresos y dejar sus estudios. “Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas son una realidad que suele permanecer oculta o normalizada. Detrás de cada cifra hay una niña o adolescente que ha visto limitadas sus posibilidades de estudiar, decidir sobre su proyecto de vida y ejercer plenamente sus derechos”, señaló Ángela Anzola de Toro, presidenta ejecutiva de Fundación PLAN.

En el informe, la organización advierte que las encuestas actuales no permiten identificar todas estas uniones. Por eso, recomienda incluir preguntas que permitan saber si una niña tiene pareja, si vive con ella y cuántos años tiene esa persona.

También plantea que es necesario conocer mejor lo que ocurre dentro de esos hogares: quién toma las decisiones, quién maneja la plata y quién se encarga de los oficios de la casa y del cuidado de los hijos. Esto permitiría entender las condiciones en las que viven las niñas y las dificultades que enfrentan para tomar sus propias decisiones.