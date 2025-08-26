En el Metropolitano, concierto en homenaje a Héctor Ochoa

Para explicar de dónde viene la pasión por la música de Héctor Ochoa, es necesario irse poco más de cien años atrás. Fue en ese entonces cuando se creó la Lira Antioqueña, la cual, con bambucos, pasillos y danzas, logró convertirse en la agrupación más importante de la época.
Además de las más de 150 obras que grabaron, una de las testigos de aquellos años dorados es una fotografía en la que aparecen sus cinco integrantes con instrumentos en mano. Allí, de pie, está don Eusebio Ochoa, a quien el maestro Héctor señala como el responsable de la llegada de la música a su vida. Este retrato de su padre, quien paradójicamente nunca quiso que ninguno de sus 20 hijos siguiera sus pasos, está en el estudio del compositor, considerado uno de los más importantes de la música colombiana y latinoamericana.