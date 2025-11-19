“Una razón más para agradecerle a Dios”: así fue el nacimiento de Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Una de las familias de la música popular en Colombia se vistió de celebración. La aclamada pareja de artistas, Paola Jara y Jessi Uribe, anunciaron en la tarde de este miércoles 19 de noviembre el nacimiento de su primera hija, Emilia.
Le puede interesar: Claudia Lozano, presentadora de Caracol TV, reapareció tras varios meses fuera del programa por una trombosis: esto dijo
La noticia, que fue compartida a través de sus redes sociales por medio de varias fotos con la recién nacida, puso fin a una dulce espera que la pareja de cantantes, sus familias y seguidores anticipaban con entusiasmo desde hace varios días.