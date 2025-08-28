EN FOTOS: Venteros informales salieron a protestar en Medellín

3 y 4
Más de 30 uniformados se encontraban en poder de la población en una zona rural del municipio de El Retorno.
El protagonista de Die Hard ya no vivirá con su familia y será cuidado por profesionales en un nuevo hogar, según confirmó su esposa Emma Heming.
La Sentencia C-332 de 2025 eliminó del Código de Ética Veterinario y Zootecnista las expresiones que reducían a los animales a simples instrumentos y obliga a repensar la práctica académica y profesional en torno a su dignidad y protección.
La empresa contabilizó ingresos por más de $29.000 millones el año anterior.
El defensa central del Galatasaray de Turquía habló de varios temas durante la previa de la convocatoria para los dos últimos partidos de Eliminatorias al Mundial de 2026, frente a Bolivia y Venezuela.
