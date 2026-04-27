En hechos aislados dos menores de edad resultaron heridos en un municipio del Norte antioqueño, ¿qué pasó?

El pasado fin de semana estuvo movido -y algo trágico- en el municipio de Briceño, Norte antioqueño, donde dos menores de edad resultaron heridos en dos hechos aislados.

El primero fue denunciado por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social Corpades, quien a través de su cuenta oficial de X dijo que durante la noche del sábado 25 de abril, presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las FARC habrían instalado un retén ilegal en la vereda El Orejón, ubicada en zona rural de ese municipio.

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Según la entidad, en uno de los carros detenidos iba un niño de 13 años, quien en ese momento era llevado por su padre hacia el hospital de San Andrés de Cuerquia producto de una quemadura. Sin embargo, los supuestos miembros de esta estructura criminal los cuestionaron por presuntamente tener vínculos con otro grupo de la zona, y segundos después habrían disparado contra el vehículo.

“Tras primeros auxilios, el niño fue remitido a Medellín, donde le extrajeron el proyectil. Actualmente se recupera. Este grave incidente vuelve a exponer el control territorial que ejercen las disidencias en zonas rurales de Antioquia y la vulnerabilidad extrema de la población civil, incluso menores, ante la violencia armada”, dijo Corpades.