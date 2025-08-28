Entre lágrimas, en la Gobernación despidieron a los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia

“Estamos acá para decirles que estamos con ustedes y que este desconsuelo tan grande es también el nuestro. Vivimos momentos turbulentos y el único camino que nos queda, a pesar de todo, no es uno distinto al de la templanza y la determinación . La mejor manera de honrar el sacrificio de nuestros 13 policías es que esto nunca más se repita”, expresó el Gobernador.

En un sentido homenaje que se realizó este jueves en la Gobernación de Antioquia, el Gobernador Andrés Julián Rendón , el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , los comandantes de la Fuerza Pública, alcaldes, diputados y ciudadanía en general dieron el último adiós, junto con sus familiares y allegados, a los 13 uniformados de la Policía Nacional que fueron asesinados el pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros de Amalfi , en un ataque perpetrado, según versiones iniciales, por las disidencias de las FARC.

Durante el homenaje, los mandatarios entregaron a los familiares de los uniformados —en total asistieron 43 allegados que viajaron desde diferentes ciudades del país— l a Orden al Mérito Antioqueño, Héroe de Ayacucho, General José María Córdova , otorgada de manera póstuma a cada uno de los 13 policías, como un gesto de reconocimiento y gratitud del pueblo antioqueño por su dedicación y sacrificio.

A las 11:15 a. m., los asistentes al evento se unieron en solemnidad al minuto de silencio decretado por el Gobernador en el marco del día de duelo en el Departamento para honrar la memoria de los uniformados. 25 músicos de la Orquesta Sinfónica Departamental de Antioquia acompañaron con cuerdas este momento e interpretaron los himnos.

“Hoy los llamamos héroes eternos, porque viven en la gratitud de la nación, en el respeto de sus compatriotas y en la certeza de que quienes dan la vida por Colombia, alcanzan la inmortalidad en la historia y en el alma de este sufrido pueblo. Antioquia llora a sus héroes, Antioquia agradece la vocación y entrega, Antioquia está con sus soldados y policías”, recalcó Rendón

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también mostró su respaldo a las familias de los policías y recalcó estar del lado de la Fuerza Pública. “A Colombia no la puede seguir gobernado los antivalores, debemos tener muy claro de una vez por toda de qué lado estamos. Tenemos que estar del lado de nuestra gente, de nuestra Fuerza Pública, de nuestros soldados, de nuestros policías. Nosotros estamos del lado correcto por difícil que sea esta batalla”, manifestó el alcalde de la capital antioqueña.

Laura Daniela Bermúdez Bejarano dijo que la misión de su esposo, el mayor Carlos Mateus Ovalle, y los demás policías asesinados “fue la de servir y proteger a nuestra patria. Más allá del uniforme, recordamos a grandes hijos, hermanos, esposos, amigos. Fueron hombres muy valientes y llenos de vida. El consuelo de todas las familias que estamos aquí es esperar que hay un cambio en este país, porque anhelamos que haya paz”.

Al cierre del evento, el Gobernador Andrés Julián y el alcalde Federico Zuluaga develaron junto con las familias de los 13 uniformados el mural ‘En memoria de nuestros héroes’, un homenaje póstumo de la Gobernación de Antioquia a los integrantes de la Fuerza Pública que ofrendaron su vida para proteger a la ciudadanía entre 2024 y 2025.

En total, son 48 soldados y policías que fueron asesinados en diferentes ataques contra la Fuerza Pública o en operativos contra la criminalidad a los que se rinde tributo. Una vez develado el mural, lo asistentes al evento pusieron una flor en homenaje a los uniformados.