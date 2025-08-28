Entre lágrimas, en la Gobernación despidieron a los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia

En un sentido homenaje que se realizó este jueves en la Gobernación de Antioquia, el Gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los comandantes de la Fuerza Pública, alcaldes, diputados y ciudadanía en general dieron el último adiós, junto con sus familiares y allegados, a los 13 uniformados de la Policía Nacional que fueron asesinados el pasado 21 de agosto en la vereda Los Toros de Amalfi, en un ataque perpetrado, según versiones iniciales, por las disidencias de las FARC.
“Estamos acá para decirles que estamos con ustedes y que este desconsuelo tan grande es también el nuestro. Vivimos momentos turbulentos y el único camino que nos queda, a pesar de todo, no es uno distinto al de la templanza y la determinación. La mejor manera de honrar el sacrificio de nuestros 13 policías es que esto nunca más se repita”, expresó el Gobernador.