En Medellín convierten carritos desechados en juguetes adaptados para niñas y niños con discapacidad

Profesores y estudiantes de diseño, así como el sector empresarial, decidieron unirse en Antioquia para lograr un objetivo muy específico: diseñar juguetes adecuados para los niños y niñas con discapacidad. Y es que, aunque el juego es un asunto crucial en la vida de todo ser humano, pocos se detienen a pensar en cómo juegan los niños y niñas con discapacidad, si tienen posibilidades equitativas para acceder a espacios e implementos que les permitan desarrollar la necesaria faceta lúdica que se requiere para complementar su crecimiento. El dato del Comité de Rehabilitación de Antioquia es revelador: el 90% de los juguetes que se comercializan no son aptos para niños con discapacidad.
Por eso surgió la alianza entre el Comité de Rehabilitación con la academia y el sector empresarial para dar vida al programa Go Baby Go, para adaptar juguetes para niños y niñas con discapacidad. Lo que hacen los voluntarios, profes y estudiantes, es adaptar carritos montables para que puedan ser usados por niños con limitaciones físicas y cognitivas y emocionales.