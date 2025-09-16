Medellín tiene este año una tasa más alta de suicidios que Bogotá

Ciento dos personas se quitaron la vida en Medellín entre enero y julio del 2025. A pesar de que son 27 casos menos de los que hubo en el mismo lapso del año pasado, es una de las ciudades donde se cometen más suicidios en el país. En Bogotá, también entre enero y julio, hubo 185 casos, pero allí hay por lo menos tres veces más habitantes que en Medellín, así que la tasa es mucho mayor aquí.
El fenómeno parece difícil de explicar, pues Medellín es una de las ciudades del país que más invierte en estrategias y programas para la salud mental: hay 59 “escuchaderos” repartidos por todas partes con atención psicológica gratuita, hay una línea telefónica y un canal de WhatsApp que atiende las 24 horas del día, y por los parlantes del Metro hay una voz que invita a hacer una respiración consciente.