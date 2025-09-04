En medio de los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo, una mujer de 65 años fue asesinada en Ituango, Antioquia

Un intenso enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo en la vereda El Ceibo, también conocida como Buenavista, en Ituango, dejó un trágico saldo de una mujer civil muerta, dos presuntos integrantes del grupo armado abatidos y cuatro capturados.
Los hechos, ocurridos hacia el mediodía del miércoles 3 de septiembre, han conmocionado a la comunidad y provocado una investigación para esclarecer la responsabilidad en la muerte de la civil.
Según la Séptima División del Ejército, las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) fueron atacadas desde una mata de monte y viviendas del sector, donde el Clan del Golfo utilizó a la comunidad como “escudo humano”.