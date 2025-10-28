En Nariño crearon un robot que reconoce emociones en las aulas: irá al Mundial de Robótica en Singapur

Desde lo alto de las montañas del sur de Nariño, donde la conectividad es débil pero la vocación educativa firme, el profesor Jorge Armando Tobar Ceballos está liderando una revolución silenciosa con ayuda de sus estudiantes de noveno grado. Juntos crearon a Damián, un robot educativo capaz de enseñar lenguaje y matemáticas a niños de primaria y, más asombroso aún, capaz de reconocer sus emociones antes de empezar cada lección. Damián no vino de una multinacional ni fue ensamblado en un laboratorio de Silicon Valley. Nació en el grupo BrainyBots, un semillero de ciencia y esperanza, dentro de una institución educativa rural. La metodología STEAM+S (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas y Sociedad) fue la brújula: no solo para integrar saberes, sino para pensar la tecnología desde su impacto humano.

“El objetivo es humanizar la tecnología: que enseñe con empatía y sensibilidad”, dice Tobar, con la certeza de quien no busca máquinas perfectas, sino herramientas humanas. Damián opera sin conexión a internet, una decisión no técnica, sino profundamente política y territorial, y analiza el rostro del estudiante: si detecta alegría, refuerza contenidos; si percibe tristeza, activa juegos que despiertan la motivación. Pero lo más potente no es el algoritmo, sino el proceso: “Más que construir un robot, mis estudiantes vivieron una experiencia de aprendizaje significativo. Comprendieron que la tecnología puede tener un propósito educativo y humano”, afirma Tobar. El impacto de Damián trascendió la frontera de su escuela. En Bogotá, el equipo obtuvo el segundo lugar en la World Robot Olympiad y se ganó el cupo para representar a Colombia en el Mundial de Robótica WRO 2025, que se celebrará en Singapur el 26, 27 y 28 de noviembre.

"Cuando lleguemos a Singapur no estaremos compitiendo solos; estaremos representando las aulas rurales y la innovación hecha desde nuestros recursos locales", asegura Tobar con la voz llena de orgullo. Detrás de esa frase hay años de formación rigurosa y una visión clara. Su paso por la Universidad de Santander (Udes) fue decisivo. Allí se graduó como ingeniero y luego cursó una Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación, donde cimentó la visión que hoy guía su práctica docente. Su tesis sobre pensamiento computacional y aprendizaje significativo no solo fue un ejercicio académico: fue la semilla de todo esto. En 2023, su trabajo fue reconocido con el premio al mejor profesor latinoamericano en investigación científica por Capede (Perú). Hoy, es semifinalista del XII Premio Latinoamericano de Excelencia Educativa en Ecuador. Pero para él, el verdadero logro no está en los galardones.