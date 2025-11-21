En operativo histórico, la Policía decomisó 13,8 toneladas de cocaína en Buenaventura

Oculta dentro de un contenedor que iba a ser enviado a Países Bajos, la Policía Nacional encontró 13,8 toneladas de clorhidrato de cocaína en Buenaventura. Este sería el mayor golpe al narcotráfico los últimos 10 años en el país.

La operación fue ejecutada por la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, y permitió interceptar un cargamento que, según la institución, “provenían de la zona norte del país y tenía como destino Países Bajos”.

De acuerdo con el reporte, el inspector antinarcóticos y dos oficiales caninos revisaron tres contenedores y determinaron que “uno de ellos estaba contaminado con la droga”, la cual había sido camuflada bajo la modalidad de mezclado con yeso.

Las autoridades señalaron que el envío presuntamente pertenecía a estructuras narcotraficantes que operan en la región. Esta operación contundentemente evitó la circulación de 35 millones de dosis de droga y generó una pérdida económica estimada en “más de 388,9 millones de dólares” para estas organizaciones.

La institución destacó que este decomiso se suma a resultados sin precedentes en el puerto. “A la fecha se han decomisado 39 toneladas, 741 kilos de clorhidrato de cocaína, lo que representa un incremento del 59 % en comparación con el año anterior”, reportó la Dirección de Antinarcóticos.