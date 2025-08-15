¿En qué cambian los perros cuando los esterilizan?

“No alcanzo a llegar a la pista, me voy a meter al Estadio”: el impresionante audio entre piloto y la torre para evitar tragedia de avioneta en Medellín

Un diálogo entre el piloto de la avioneta accidentada este viernes en Medellín y la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera permite reconstruir los últimos momentos de la aeronave antes de precipitarse en el barrio Estadio, en la comuna 11 de la ciudad. Demuestra la pericia de ambos profesionales para evitar una catástrofe.