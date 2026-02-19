Expofitnes tendrá tres eventos masivos, entre ellos el Hyrox PFT

Este sábado y domingo en Plaza Mayor se vivirá la fiesta del deporte y la actividad física con la realización de Expofitnes, que en su edición 13 tendrá dos eventos especiales; se trata del Hyrox PFT (Physical Fitness Test) y el Runn Expofitness, que se suman al ya tradicional Revolution Games como los eventos masivos más esperados.
La programación, que arrancará a las 9:00 de la mañana este sábado y domingo, contará con una masiva presencia de deportistas locales, nacionales e internacionales, que, motivados por actividades como el Hyrox PFT (Physical Fitness Test), llegaron a Medellín para competir.
Felipe Henao, gerente de Expofitness, mencionó que “esperamos que la derrama económica para este año crezca un 0.5% respecto a lo que se dio en las dos anteriores ediciones, en las que tuvimos un impacto económico de 3.3 millones de dólares por edición y un acompañamiento de 34.000 personas, que estarán en los eventos deportivos, exhibiciones y la rueda de negocios que contempla Expofitness”.