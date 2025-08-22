En Urabá cayó alias Óscar, narco que movía dos toneladas de droga al mes

La Policía Nacional de Colombia y la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos concretaron la captura de Óscar David Galindo, alias ‘Óscar’, en Apartadó, Urabá antioqueño. Este individuo era solicitado en extradición por los Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas. Su detención ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto.
La captura se produjo en una casa rural de Apartadó. En el lugar, las autoridades encontraron una camioneta de alta gama. El mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, anunció esta acción contra el crimen organizado.