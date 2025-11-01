En video: A Gustavo lo empujaron, se fue a dormir y no despertó

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El certamen de ciclismo se alista para celebrar su edición 52. Varias figuras, entre ellas algunas del equipo Orgullo Paisa, ya confirmaron su presencia. Serán dos recorridos: de 113 y 63 kilómetros.
Ambos actúan para Paisas, el quinteto que dirige el venezolano Daniel Seoane, que marcha segundo en la Liga de Baloncesto y este lunes y martes juegan en casa.
El empresario Carlos Fernando Caicedo Duque fue interceptado por desconocidos en plena vía pública del municipio de Miranda, en el norte del Cauca. Las autoridades mantienen un operativo para dar con su paradero.