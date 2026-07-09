“¡Téngase que quedó pillado!” Así ocurrió la balacera en La Ceja

Momentos de tensión se vivieron en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño, luego de que en la centralidad del municipio se presentara una discusión que terminó a tiros y que dejó una persona herida.

Según el video que ya circula en redes sociales, un grupo de jóvenes estaría discutiendo en el sector Hoyo de Tierra por un motivo que no queda claro. En apartes del video se observa que dos hombres rodean a un tercero exigiéndole algo. La situación empieza a salirse de control cuando empiezan a empujarse entre sí. Lea también: Racha de homicidios en Titiribí: en casi cuatro horas mataron a tres hombres Tras un leve forcejeo, el tercer hombre –vestido de prendas oscuras– desenfunda lo que sería una pistola y comienza a disparar contra los otros dos sujetos en por lo menos cuatro ocasiones.

Quien disparó huyó corriendo de la zona, eso sí, no sin antes –al parecer– entregarle el arma de fuego a otro sujeto que salió en dirección contraria en una moto. –“¡Téngase, que ya quedó pillado!”, gritaba uno de los testigos al presunto pistolero. Consultada por este diario, la Administración Municipal de La Ceja confirmó el hecho y lo calificó como “un hecho aislado de intolerancia que derivó en varios disparos y dejó a una persona lesionada”.