EN VIDEO: Taxista chocó varios carros y huyó como si nada en San Antonio de Prado

Video | Hombre tuvo que rogarle al alcalde de Tunja y al Minsalud para que le dieran sus medicamentos

Rodolfo Valderrama asegura que lleva 3 meses sin recibir la medicina que mantiene sano el riñón que su esposa le donó hace unos años. La Alcaldía de Tunja asegura que le brindó atención, pero el paciente dice que aún le faltan algunos medicamentos.