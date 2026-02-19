EN VIDEO: Taxista chocó varios carros y huyó como si nada en San Antonio de Prado

2 y 8
A pocas semanas de elecciones y en medio de cuestionamientos del Gobierno, el registrador Hernán Penagos envió un mensaje contundente en defensa de la autonomía de la Registraduría Nacional.
El volante antioqueño deberá pagar ante los embajadores una sanción que tenía proveniente de otra competencia Conmebol. Esta es la regla que dejaría al 10 fuera de la llave.
Rodolfo Valderrama asegura que lleva 3 meses sin recibir la medicina que mantiene sano el riñón que su esposa le donó hace unos años. La Alcaldía de Tunja asegura que le brindó atención, pero el paciente dice que aún le faltan algunos medicamentos.
La petrolera reportó una reposición de reservas del 121% y la incorporación de 300 millones de barriles equivalentes, pese a la caída de 13,9% en el precio promedio del Brent.
Estos hitos revelan que la industria tecnológica ya no se limita a prometer mejoras, sino que las somete a pruebas extremas, medibles y certificadas.