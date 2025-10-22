En video: Vicky Hernández alzó la voz en el adiós a Gustavo Angarita

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Precisamente esta semana algunos hinchas del DIM realizaron un video denunciando las goteras que tiene el Atanasio Girardot.
El corredor paisa se impuso al sprint en la etapa inicial en Florencia, Caquetá, lo mismo que Diana Peñuela, quien es una de las mejores ciclistas de Colombia en los últimos cinco años.
También se sumaron 4.354 empresas y entidades públicas, privadas y comunitarias a la actividad que busca evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias.