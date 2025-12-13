En vivo | Así se vive la previa entre Atlético Nacional y DIM por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay

Atlético Nacional y DIM se miden en el Atanasio Girardot por el duelo de la ida de la final de la Copa Betplay, en la que los rojos tienen un historial positivo con ocho triunfos, tres empates y seis derrotas, con mejor diferencia de gol 26 por los 25 de los verdes.

De igual manera, y según datos suministrados por el Rey de Copas, como local por Copa, Nacional tiene cinco victorias, sobre tres derrotas y ningún partido igualado.

El Verde se aferra a las estadísticas de los últimos cinco encuentros como local en el Clásico Paisa, para soñar con el triunfo, ya que acumula cuatro victorias y un empate.