En vivo | Así se vive la previa entre Atlético Nacional y DIM por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay

El duelo en el Atanasio Girardot corresponde a la ida de la final. La vuelta se desarrollará el próximo miércoles, 17 de diciembre, a las 7:30 de la noche.

  Atlético Nacional y DIM se miden por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Atlético Nacional y DIM se miden por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  Los hinchas armaron la fiesta en los alrededores del Atanasio Girardot, en la previa del duelo entre Atlético Nacional y DIM por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
    Los hinchas armaron la fiesta en los alrededores del Atanasio Girardot, en la previa del duelo entre Atlético Nacional y DIM por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
  Los hinchas verdes y rojos llegan al Atanasio Girardot para el duelo ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
    Los hinchas verdes y rojos llegan al Atanasio Girardot para el duelo ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
hace 30 minutos
bookmark

Atlético Nacional y DIM se miden en el Atanasio Girardot por el duelo de la ida de la final de la Copa Betplay, en la que los rojos tienen un historial positivo con ocho triunfos, tres empates y seis derrotas, con mejor diferencia de gol 26 por los 25 de los verdes.

De igual manera, y según datos suministrados por el Rey de Copas, como local por Copa, Nacional tiene cinco victorias, sobre tres derrotas y ningún partido igualado.

El Verde se aferra a las estadísticas de los últimos cinco encuentros como local en el Clásico Paisa, para soñar con el triunfo, ya que acumula cuatro victorias y un empate.

Los hinchas armaron la fiesta en los alrededores del Atanasio Girardot, en la previa del duelo entre Atlético Nacional y DIM por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
Los hinchas armaron la fiesta en los alrededores del Atanasio Girardot, en la previa del duelo entre Atlético Nacional y DIM por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
Los hinchas verdes y rojos llegan al Atanasio Girardot para el duelo ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
Los hinchas verdes y rojos llegan al Atanasio Girardot para el duelo ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA

Siga acá el minuto a minuto

