En vivo | Atlético Nacional (0)- DIM (0), finaliza el primer tiempo y no se mueve el marcador en el Atanasio Girardot

El duelo en el Atanasio Girardot corresponde a la ida de la final. La vuelta se desarrollará el próximo miércoles, 17 de diciembre, a las 7:30 de la noche.

Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
Tras una espectacular salida en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional y DIM están listos para el duelo de ida por la final de la Copa Betplay.

Las nóminas

Nacional va con David Ospina; Camilo Cándido, William Tesillo, César Haydar, Andrés Román; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

DIM anunció a Washintong Aguerre; Esneyder Mena, José Ortiz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léyder Berrío, Juan Arizala; Brayan León y Francisco Fydriszewski

Siga acá el minuto a minuto

Minuto 45+5: Termina el primer tiempo en el Atanasio Girardot.

Minuto 45: Se jugarán cuatro minutos más en el primer tiempo.

Minuto 42: Choque de José Ortiz sobre Juan Rengifo y ambos caen en el campo, llaman la atención médica porque ambos resultaron con cortes en el rostro.

Minuto 39: Tarjeta amarilla para Juan David Arizala del DIM.

Minuto 37: Se salvó DIM, Andrés Román solo, tras una gran acción colectiva, remató mal sobre el arco de Aguerre, que ya estaba sin opción de llegar a la pelota.

Minuto 35: Hasta ahora, solo aproximaciones en ambos arcos, pero ninguna llegada con la contundencia para abrir el marcador.

Minuto 27: William Tesillo que ya tiene amarilla, está jugando al límite, ya golpeó sin balón (codazos) a los dos delanteros del DIM pero el central Jairo Mayorga del Tolima el ha perdonado la segunda amarilla al defensor verdolaga.

Minuto 23: Llegada de DIM, Brayan León se aviva en la salida de Nacional, roba el balón y habilita a Juan Arizala quien sacó el remate y David Ospina alcanzó a meter la mano para salvar su arco.

Minuto 18: Tarjeta amarilla para Léider Berrío del DIM por falta sobre Juan Manuel Rengifo, en el medio campo.

En los primeros 15 minutos los jugadores se han dedicado más a cortar juego y cometer faltas que ha generar acciones de peligro. Ya tienen amarilla, William Tesillo por Nacional y Daniel Londoño del DIM.

Minuto 13: Opción de Brayan León pero no es contundende para lograr la apertura del marcador en el Atanasio Girardot.

Arrancó el partido en el Atanasio Girardot, por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay.

Así se vivió la previa

Atlético Nacional y DIM se miden en el Atanasio Girardot por el duelo de la ida de la final de la Copa Betplay, en la que los rojos tienen un historial positivo con ocho triunfos, tres empates y seis derrotas, con mejor diferencia de gol 26 por los 25 de los verdes.

De igual manera, y según datos suministrados por el Rey de Copas, como local por Copa, Nacional tiene cinco victorias, sobre tres derrotas y ningún partido igualado.

El Verde se aferra a las estadísticas de los últimos cinco encuentros como local en el Clásico Paisa, para soñar con el triunfo, ya que acumula cuatro victorias y un empate.

Maluma quien estuvo en las divisiones menores del Verde, fue uno de los invitados especiales en el Atanasio.

“Estoy feliz de poder vivir esta fiesta, yo Juan Luis el futbolero, el que jugó en las divisiones menores de Nacional, me siento emocionado de vivir esto, acá abajo, con el estadio lleno, acá he cantado, pero estar en el clásico, en diciembre y en una final es indescriptible”, comentó en la transmisión oficial el cantante.

Los aficionados de Atlético Nacional y DIM llegaron en gran cantidad al Atanasio Girardot para disfrutar la final de la Copa Betplay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Los aficionados de Atlético Nacional y DIM llegaron en gran cantidad al Atanasio Girardot para disfrutar la final de la Copa Betplay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Los hinchas verdes y rojos llegan al Atanasio Girardot para el duelo ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
Los hinchas verdes y rojos llegan al Atanasio Girardot para el duelo ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
$!Los hinchas armaron la fiesta en los alrededores del Atanasio Girardot, en la previa del duelo entre Atlético Nacional y DIM por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
Los hinchas armaron la fiesta en los alrededores del Atanasio Girardot, en la previa del duelo entre Atlético Nacional y DIM por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay. FOTO CORTESÍA
Utilidad para la vida