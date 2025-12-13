En vivo | Atlético Nacional (0)- DIM (0), finaliza el primer tiempo y no se mueve el marcador en el Atanasio Girardot

Tras una espectacular salida en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional y DIM están listos para el duelo de ida por la final de la Copa Betplay.

Minuto 45+5: Termina el primer tiempo en el Atanasio Girardot.

Minuto 45: Se jugarán cuatro minutos más en el primer tiempo.

Minuto 42: Choque de José Ortiz sobre Juan Rengifo y ambos caen en el campo, llaman la atención médica porque ambos resultaron con cortes en el rostro.

Minuto 39: Tarjeta amarilla para Juan David Arizala del DIM.

Minuto 37: Se salvó DIM, Andrés Román solo, tras una gran acción colectiva, remató mal sobre el arco de Aguerre, que ya estaba sin opción de llegar a la pelota.

Minuto 35: Hasta ahora, solo aproximaciones en ambos arcos, pero ninguna llegada con la contundencia para abrir el marcador.

Minuto 27: William Tesillo que ya tiene amarilla, está jugando al límite, ya golpeó sin balón (codazos) a los dos delanteros del DIM pero el central Jairo Mayorga del Tolima el ha perdonado la segunda amarilla al defensor verdolaga.

Minuto 23: Llegada de DIM, Brayan León se aviva en la salida de Nacional, roba el balón y habilita a Juan Arizala quien sacó el remate y David Ospina alcanzó a meter la mano para salvar su arco.

Minuto 18: Tarjeta amarilla para Léider Berrío del DIM por falta sobre Juan Manuel Rengifo, en el medio campo.

En los primeros 15 minutos los jugadores se han dedicado más a cortar juego y cometer faltas que ha generar acciones de peligro. Ya tienen amarilla, William Tesillo por Nacional y Daniel Londoño del DIM.

Minuto 13: Opción de Brayan León pero no es contundende para lograr la apertura del marcador en el Atanasio Girardot.

Arrancó el partido en el Atanasio Girardot, por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay.