En vivo | Atlético Nacional (0)- DIM (0), finaliza el primer tiempo y no se mueve el marcador en el Atanasio Girardot

Tras una espectacular salida en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional y DIM están listos para el duelo de ida por la final de la Copa Betplay.
Las nóminas
Nacional va con David Ospina; Camilo Cándido, William Tesillo, César Haydar, Andrés Román; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.
DIM anunció a Washintong Aguerre; Esneyder Mena, José Ortiz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léyder Berrío, Juan Arizala; Brayan León y Francisco Fydriszewski