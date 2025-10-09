En vivo | Nacional visita a Once Caldas en Manizales en la ida de los cuartos de final de Copa; estos son los titulares

Atlético Nacional tiene como objetivo ganar todos los torneos del fútbol local en los que participa. Por eso, no le resta importancia a la Copa Betplay, que ya entró en fases definitivas. No solo porque el título aumenta los trofeos que tienen en sus estanterías. También debido a que el equipo campeón obtendrá cupo a la Sudamericana del próximo año.

El elenco verdolaga, dirigido por Diego Arias –cuyo interinato parece se extenderá hasta diciembre–, es el vigente ganador de la Copa. En 2024, tras vencer al América en la final, llegó a siete títulos. Este jueves en Manizales, contra el Once Caldas (7:30 p.m.), buscará meterse de nuevo en las semifinales del torneo del que es el equipo más ganador.