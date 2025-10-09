x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo | Nacional visita a Once Caldas en Manizales en la ida de los cuartos de final de Copa; estos son los titulares

El cuadro antioqueño es el vigente campeón del torneo. Hasta el momento suma siete títulos.

  • El futbolista Andrés Sarmiento ha participado en casi todos los partidos que Atlético Nacional ha disputado en la Copa Betplay 2025. Foto: Camilo Suárez
    El futbolista Andrés Sarmiento ha participado en casi todos los partidos que Atlético Nacional ha disputado en la Copa Betplay 2025. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 32 minutos
bookmark

Atlético Nacional tiene como objetivo ganar todos los torneos del fútbol local en los que participa. Por eso, no le resta importancia a la Copa Betplay, que ya entró en fases definitivas. No solo porque el título aumenta los trofeos que tienen en sus estanterías. También debido a que el equipo campeón obtendrá cupo a la Sudamericana del próximo año.

El elenco verdolaga, dirigido por Diego Arias cuyo interinato parece se extenderá hasta diciembre, es el vigente ganador de la Copa. En 2024, tras vencer al América en la final, llegó a siete títulos. Este jueves en Manizales, contra el Once Caldas (7:30 p.m.), buscará meterse de nuevo en las semifinales del torneo del que es el equipo más ganador.

El juego de ida de los cuartos de final de la Copa, programado para empezar a partir de las 7:30 p.m., le servirá al elenco antioqueño para buscar dar el primer golpe de cara a buscar una nueva semifinal, para rematar el trabajo en el duelo de vuelta, que se disputará en el Atanasio Girardot en una fecha aún por definir.

Sin embargo, al frente tendrá un rival complicado, que ha hecho respetar su casa en el torneo y ve en él la posibilidad de jugar torneo internacional en 2026. El Once Caldas, recordemos, fue el único cuadro colombiano que llegó a cuartos de final de una Copa Conmebol en 2025: lo hizo en la Sudamericana, de la que fue eliminado por Independiente del Valle. Ahora todos sus esfuerzos se centrarán en la Copa Colombia.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares de Nacional:

Luis Marquínez; Cristian Uribe, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

Estos son los titulares de Once Caldas:

Joan Parra; Juan Cuesta; Kevin Cuesta, Jéider RIquett, Jorge Cardona; Robert Mejía; Mateo García, Luis Sánchez, Michael Barrios; Dayro Moreno, Felipe Gómez.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida