Todo eso se preguntan muchos hinchas del cuadro verde, dirigido por el entrenador argentina Javier Gandolfi. Las respuestas solo las puede dar el fútbol. Por eso hay expectativas altas para el partido entre el elenco verdolaga e Independiente Santa Fe, vigente campeón del balompié local, que se disputa este viernes desde las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot.

Atlético Nacional tuvo dos partidos brillantes en su inicio de torneo. En el primero venció a Once Caldas (1-3). En el segundo se impuso a Equidad (3-1). Sin embargo, en su última presentación, contra Pereira el martes pasado, perdió 2-1. Además, terminó con dos futbolistas expulsados y no jugó bien: fue superado por su rival. Eso generó dudas, despertó los fantasmas de la indecisión del entrenador, de los partidos difíciles donde no toma decisiones pertinentes.