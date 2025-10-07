Siga en vivo la audiencia de legalización de captura contra Misael Cadavid, señalado de corrupción con el Área Metropolitana en la alcaldía de Quintero

A las 9:00 a.m. de este martes 7 de octubre inició la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento carcelario en contra de Misael Cadavid, exgerente del hospital público La María y exgerente de bomberos del municipio de Itagüí.
Cadavid, cercano a Luis Pérez y a Daniel Quintero, está señalado de pertenecer a un entramado de corrupción para direccionar contratos con presupuesto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por $17.654, en los cuales además se habría detectado sobrecostos. En uno solo de esos contratos, que se firmó por $4.000 millones, se habrían apropiado de $3.000 millones, según le dijeron investigadores a EL COLOMBIANO, pero la denuncia que en su momento instauró la veeduría Todos por Medellín asegura que se pudieron perder alrededor de $6.000 millones en total en un lapso comprendido entre mediados de 2022 y mediados de 2023.