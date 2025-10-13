En vivo | Caldas (1)-(0) DIM: así alineará el Poderoso; Jefry Zapata, quien reemplaza a Dayro, anotó para el Once

Independiente Medellín visita este lunes a Once Caldas en duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga Betplay 2-2025 en el Estadio Palogrande.

El conjunto de Antioquia es quinto en la tabla de posiciones con 25 puntos, y su rival es 11°, con 19 unidades.

Por este torneo, el equipo rojo viene de caer como visitante ante Águilas Doradas, 2-1 en el Polideportivo Sur de Envigado; mientras que el cuadro de Manizales venció a domicilio 1-0 a La Equidad y perdió, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 0-1 contra Atlético Nacional.

Por Liga, el Poderoso se ha enfrentado al Once 204 veces, con 70 triunfos para el DIM, 68 derrotas y 66 empates.

La última vez que el cuadro paisa ganó por Liga como visitante en Manizales fue el 28 de septiembre del año pasado, ese día el marcador quedó 0-2 a favor de los antioqueños. El duelo más reciente ante Once Caldas fue una victoria para el DIM 2-0 en el Atanasio en el primer semestre del año.

Caldas comenzará con James Aguirre; Juan D. Cuesta, Jerson Malagón, Kevin Cuesta, Jorge Cardona; Iván Rojas, Mateo García, Déinner Quiñones, Michael Barrios, Jefry Zapata y Mateo Zuleta.

DIM alineará con Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Léider Berrío, Halam Loboa, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

