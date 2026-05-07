EN VIVO: Claudia, Paloma y Fajardo no votarían por Cepeda en segunda vuelta: “Por un candidato que no debate y no le da la cara al país no votaría nunca”, ¿y por Abelardo?

A solo tres semanas de la primera vuelta presidencial, EL COLOMBIANO, Teleantioquia, Telemedellín y Blu Radio traen un debate presidencial entre Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella fueron invitados, pero no aceptaron. Los atriles vacíos de cada uno de ellos, en los costados, fueron evidentes. “Lamento mucho que otros candidatos le falten el respeto a los antioqueños”, dijo Claudia López con respecto a esa ausencia. Entretanto, Sergio Fajardo aseguró que está “muy contento de estar en su tierra, de poder trabajar para Antioquia y los colombianos”.

Presentación de los candidatos

En su presentación, Claudia López le habló a los antioqueños y les dijo “sé que nosotros, hechos a pulso, necesitamos que el Estado funcione, soy como ustedes, hechos a pulso (...) a los hijos de Antioquia, su futuro depende de que sus madres no estén en la pobreza, por eso propongo un sistema de cuidado de protección social para las mujeres”. “Vengo acá porque hace 26 años y medio, un grupo de personas nos atrevimos a participar en política. Construimos un movimiento cívico, Compromiso Ciudadano, y después de demostrar cómo transformar a Medellín y Antioquia y recorrer a Colombia, hoy la tenemos amarga, con miedos, resentimientos, una confrontación permanente”, dijo Sergio Fajardo, exgobernador del departamento y exalcalde de Medellín. “Yo represento firmeza en el carácter para recuperar la seguridad. Vamos a reactivar la orden de captura contra todo el cartel de la paz total, que los concejales puedan ejercer su profesión (...) que hagamos una gran política social. Podemos construir esa Colombia, sumando”, dijo Valencia en su presentación.

Todos los candidatos le dijeron “no” a la paz total de Petro

Claudia López dijo que no continuará con los diálogos de la paz total: “se dan lujo de controlar la cárcel y hacer fiestas”. Y reiteró que hoy el conflicto es diferente, porque ya no existe un sistema político cerrado, sino que hay grupos armados que hacen parte del crimen organizado. Entretanto, Fajardo criticó el “tarimazo” de Petro y se refirió a que cuando el presidente sentó a los cabecillas de las bandas criminales en La Alpujarra hizo mucho daño a la ciudad y al departamento: “yo fui alcalde y sé muy bien quiénes son esos señores”. Por su parte, Paloma Valencia dijo que “el país no puede creer que uno construye paz abrazándose y ‘chochoneando’ a los criminales (...) hay que militarizar algunas vías, restablecer el control del territorio, y para eso necesitamos darle duro a la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico, las principales fuentes de ingreso de los criminales.

Todos dicen “sí” al fracking

Todos los candidatos dijeron sí al fracking, pero Fajardo y López dejaron claro que, primero, con unos pilotos. Fajardo también reiteró que cambió su posición con respecto a 2018, cuando decía que no rotundamente.

¿Extradición de Petro?

Ante la pregunta de si extraditarían al presidente Gustavo Petro si las investigaciones en EE. UU. fallan en su contra, Claudia López no extraditaría a Petro: “si un presidente colombiano tiene una deuda pendiente, que responda en Colombia”. Fajardo respondió en la misma línea, mientras Valencia dijo que “Si uno jura defender la constitución y la ley y cumplirla, si tiene que responder un delito en el exterior y tiene que responder por él, hay que hacerlo, pero en mi gobierno no habrá persecuciones y habrá garantías para todo el mundo”.

Lo que hay que hacer ya es sacar a Quintero Calle como superintendente de Salud”: Paloma Valencia

Paloma Valencia dijo que “absolutamente nada de lo que ha hecho Petro en el sistema de salud sirve” y que sacaría a Quintero de la Supersalud: “Lo que hay que hacer ya es sacar a Quintero Calle como superintendente de Salud”. A su vez, dijo que “haría un plan de acción con todas las IPS y las EPS” y a “pagar las deudas” ya que “esto no fue progresismo, sino regresismo”. Fajardo dijo que intervendría la Nueva EPS, ya que “no hay derecho que se tengan los estados financieros de 2023” y dijo que, si bien el sistema de salud tenía problemas, este gobierno los empeoró. Y dijo que en la Supersalud, donde se nombró recientemente a Daniel Quintero, “nunca nombraría a la corrupción”. Ante la propuesta de compra de medicamentos y cómo la financiaría, dijo que “lo sacaría del presupuesto general de la Nación” y de recortes burocráticos como el del Ministerio de la Igualdad”.

López dijo que cree en un sistema “mixto” y de “aseguramiento” y “sin ánimo de lucro; justo con las regiones, con telemedicina”.

¿Endeudarse para salvar a la salud?

Ante una pregunta de López a sus contrincantes de cómo financiar la reconstrucción del sistema de salud, Fajardo habló de “una línea especial del Fondo Monetario Internacional”. Valencia estuvo de acuerdo en que “vamos a necesitar un poco de deuda, pero estoy convencida de que la manera de enfrentar el tema de la financiación es la retitularización”.

Todos tendrían relaciones con Venezuela, con matices; López dice que régimen de Delcy Rodríguez es “dictatorial” y “criminal”

Con respecto a las relaciones con Venezuela, López dijo “yo condeno el régimen dictatorial de Rodríguez porque es criminal. Pero sí tendría relaciones diplomáticas, eso no implica avalar al otro Gobierno”. Fajardo hizo referencia a EE. UU.: “Hoy, la relación con Venezuela somos tres”. Valencia insistió en dejar la frontera abierta y el comercio, mientras que “Colombia sea la protagonista en la reconstrucción con Venezuela”.

Frente a la Constituyente de Petro: “vamos a proteger la Constitución de 1991”

Hablando de si apoyarían la Asamblea Constituyente promovida por Petro, López dijo que “claramente no convocaría” a una Constituyente y que “lo que quiere Petro es meter el articulito de la reelección”. Valencia, por su parte, afirmó que “la Constitución del 91 es suficientemente buena y tiene suficiente espacio para que la desarrollemos (...) me preocupa mucho la continuidad del gobierno Petro con mayorías en las cortes, el Banco de la República y los entes de control. Si yo soy presidente vamos a proteger la Constitución de 1991”.

”La declaración de una Constituyente es una declaración de guerra”: Fajardo

“La declaración de una Constituyente es una declaración de guerra”, dijo Fajardo, afirmando que “el presidente nos pondría en un terreno en el que él es un maestro” y lo llamó “autócrata”.

Claudia López: “querido Iván, la gente está presionada para votar por ti”

Claudia López le dijo “cínico” a Iván Cepeda, y dijo “querido Iván, la gente está presionada para votar por ti y por el Pacto Histórico”, reiteró ante las presiones que denunció Iván Cepeda para votar en los territorios.

Claudia López: “uno vive de rodilleras en el maldito Gobierno”

“El tema no es reducir el Estado, pero sí la burocracia y la corrupción (...) pero ¿vamos a decirle a los colombianos que el Estado es muy grande cuando no está en sus territorios? Lo que necesitamos es descentralizar, darle poder a las comunidades, quitarle poder a la Presidencia, uno vive de rodilleras en el maldito Gobierno”. Fajardo dijo que “seguramente habrá que hacer una reforma tributaria, pero no se pierde un peso de mano de los corruptos”. Y dijo que “el problema no es cuántos ministerios hay, sino cuántas personas hay, cuántas tareas y cuántas personas se necesitan para estas tareas”. Valencia dijo que “para mí sí hay que reducir el Estado” y que “sí reduciría los ministerios a 12”, un “Estado más digitalizado, con más servicios pero menos costosos”.

“No votaría nunca por un candidato que no debate, que no pone la cara a los colombianos”, López a Cepeda