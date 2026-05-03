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En vivo | DIM (0) - Águilas Doradas (1), Jorge Rivaldo marcó en el Atanasio Girardot

Cinco partidos se disputarán en forma simultánea desde las 3:30 de la tarde, para definir los últimos dos clasificados entre los ocho.

  • El delantero Francisco Fydriszewski lidera la ofensiva del DIM para el duelo de este domingo en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El delantero Francisco Fydriszewski lidera la ofensiva del DIM para el duelo de este domingo en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 40 minutos
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El Independiente Medellín, que necesita ganar y esperar otros resultados para clasificarse entre los ocho, se mide a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot.

Los elegidos por Sebastián Botero son Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Yony González y Francisco Fydriszewski.

Mientras que Águilas anunció a Iván Arboleda; Dylan Lozano, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Nicolás Lara, Javier Mena; Frank Lozano, Andrés Álvarez, Andrés Ricaurte; Royner Benítez y Jorge Rivaldo.

Los duelos de los equipos que luchan por las dos casillas disponibles en la tabla son: DIM-Águilas Doradas, Fortaleza-Bucaramanga, Santa Fe-Internacional de Bogotá, Alianza-Millonarios y Deportes Tolima-Deportivo Cali.

Siga acá el minuto a minuto ...

Minuto 28: Ingresa al campo Charales, en lugar de Rivaldo que ya reaccionó, pero se toma el pecho y está con el médico en el banco de suplentes.

Minuto 22: El goleador Rivaldo se desvanece en el Atanasio y se prenden las alarmas. Tras ser atendido en el campo, fue sacado del mismo en camilla.

Minuto 20: Gol de Águilas, Jorge Rivaldo marca de cabeza, tras un descuido defensivo del Poderoso.

Medellín arrancó el juego presionando bastante y buscando el arco de Iván Arboleda, pero hasta ahora no ha tenido efectividad en el último tramo del campo.

Arrancó el partido en el Atanasio Girardot entre DIM y Águilas Doradas, los rojos buscan el ingreso a los ocho.

Así van los otros partidos

Tolima 1 - Deportivo Cali 0

Santa Fe 0 - Internacional de Bogotá 0 (habían sancionado un penal a favor de Santa Fe, pero el VAR llamó al central Ospina y cambió la decisión)

Fortaleza 0 - Bucaramanga 0

Alianza 0 - Millonarios 0, (el arquero local Johan Wallens ha salvado al local en cuatro ocasiones).

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