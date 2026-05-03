En vivo | DIM (0) - Águilas Doradas (1), Jorge Rivaldo marcó en el Atanasio Girardot

Los duelos de los equipos que luchan por las dos casillas disponibles en la tabla son: DIM-Águilas Doradas, Fortaleza-Bucaramanga, Santa Fe-Internacional de Bogotá, Alianza-Millonarios y Deportes Tolima-Deportivo Cali.

Los elegidos por Sebastián Botero son Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Yony González y Francisco Fydriszewski.

El Independiente Medellín, que necesita ganar y esperar otros resultados para clasificarse entre los ocho, se mide a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot.

Minuto 28: Ingresa al campo Charales, en lugar de Rivaldo que ya reaccionó, pero se toma el pecho y está con el médico en el banco de suplentes.

Minuto 22: El goleador Rivaldo se desvanece en el Atanasio y se prenden las alarmas. Tras ser atendido en el campo, fue sacado del mismo en camilla.

Minuto 20: Gol de Águilas, Jorge Rivaldo marca de cabeza, tras un descuido defensivo del Poderoso.

Medellín arrancó el juego presionando bastante y buscando el arco de Iván Arboleda, pero hasta ahora no ha tenido efectividad en el último tramo del campo.

Arrancó el partido en el Atanasio Girardot entre DIM y Águilas Doradas, los rojos buscan el ingreso a los ocho.