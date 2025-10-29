x

En vivo: DIM (0)-(0) Bucaramanga; así alineará el Poderoso

El equipo antioqueño, que viene de perder 5-2 ante Atlético Nacional, ya tiene su cupo, a falta de tres fechas, para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2025.

    DIM y Bucaramanga ya están clasificados a la siguiente fase de la Liga Betplay-2-2025. FOTO Juan Antonio Sánchez Ocampo
Redacción El Colombiano
hace 32 minutos
bookmark

Independiente Medellín, que cuenta con la dirección técnica de Alejandro Restrepo, recibe este miércoles al líder de la Liga Betplay-2-2025, Atlético Bucaramanga, en el duelo válido por la fecha 18.

El equipo paisa, quinto en el torneo con 31 puntos pero ya clasificado a los cuadrangulares semifinales, viene de recibir un duro golpe en el clásico paisa ante Atlético Nacional, que lo derrotó el pasado domingo 5-2.

Bucaramanga, que es dirigido por Leonal Álvarez, comanda la tabla con 34 unidades. El equipo de Santander venció en su más reciente duelo a Llaneros 2-0.

El balance entre poderosos y leopardos en duelos directos desde octubre de 2018 muestra que el DIM ganó 11 partidos, Bucaramanga se quedó con 3 y el restante fue empate; con 21 goles rojos y 13 goles amarillos.

DIM alineará con Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Fáiner Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Léider Berrío, Francisco Chaverra, Brayan León y Francisco Fydriszewski

En vivo: DIM (0)-(0) Bucaramanga; así alineará el Poderoso

Siga en vivo:

