En vivo | Con gol de Jhon Palacio, el DIM vence 0-1 al Pereira en el Hernán Ramírez Villegas y acerca al “punto invisible”

Ante Pereira, el DIM tiene la opción de ser líder del Torneo Clausura. Atrás quedó en ruido que generó el problema financiero del Pereira –con la sanción del Ministerio del Trabajo y la Tutela con la que la levantaron–, que tenía en vilo la realización del encuentro. Ahora los rojos, que todo el tiempo tuvieron voluntad de que el duelo se realizara, se centran en conseguir una victoria que los consolide como uno de los mejores equipos del segundo semestre del año.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4