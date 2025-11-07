x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

En vivo | Con gol de Jhon Palacio, el DIM vence 0-1 al Pereira en el Hernán Ramírez Villegas y acerca al “punto invisible”

El cuadro antioqueño, dirigido por Alejandro Restrepo, busca quedarse con uno de los primeros dos puestos de la tabla de posiciones del Clausura.

  • El delantero bolivarense Brayan León Muñiz es titular con el Medellín en el encuentro ante los risaraldenses. Foto: Manuel Saldarriaga
    El delantero bolivarense Brayan León Muñiz es titular con el Medellín en el encuentro ante los risaraldenses. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Ante Pereira, el DIM tiene la opción de ser líder del Torneo Clausura. Atrás quedó en ruido que generó el problema financiero del Pereira –con la sanción del Ministerio del Trabajo y la Tutela con la que la levantaron–, que tenía en vilo la realización del encuentro. Ahora los rojos, que todo el tiempo tuvieron voluntad de que el duelo se realizara, se centran en conseguir una victoria que los consolide como uno de los mejores equipos del segundo semestre del año.

El cuadro antioqueño busca este viernes, a partir de las 6:10 p.m., en el estadio Hernán Ramírez Villegas, sumar su quinto partido consecutivo sin perder contra Pereira en los últimos dos años. La última derrota del Medellín ante los risaraldenses fue en el primer semestre del 2023, cuando Alejandro Restrepo era el técnico de los “matecañas” y David González estaba al frente de “El Poderoso”.

Los rojos suman 34 puntos en el torneo del segundo semestre del año. Es, junto a Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y Fortaleza, uno de los cuatro equipos que pelean por quedarse con los dos primeros puestos de la tabla de posiciones y ganar la ventaja deportiva para los cuadrangulares.

Por eso es importante una victoria. Con los tres puntos, llegaría a 37 unidades que podrían ayudarles a terminar en las posiciones de honor de un torneo en el que son el equipo que más goles ha anotado, pero también uno de los que más tantos ha encajado.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Éder Chaux; Jhon Palacios, Kevin Mantilla, José Ortiz; Ménder García, Jaime Alvarado, Diego Moreno, Juan David Arizala; Jarlan Barrera; Jader Valencia, Brayan León.

Estos son los titulares del Pereira:

Samuel Atehortúa; Julián Ortiz, Jacobo López, Jared Rodríguez, Santiago Mosquera; Jhon Montoya, Sebastián Ruiz, Josseph Mosquera; Miguel Aguirre, Ronaldiño Mosquera, Andrés Calderón.

