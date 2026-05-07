En vivo | El DIM recibe a Flamengo buscando “la redención” y acercarse a octavos de Libertadores

Más allá de las diferencias que han tenido los aficionados del Medellín con el equipo y los directivos, el cuadro rojo se juega una carta importante este jueves (7:30 p.m.), contra Flamengo de Brasil en la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El cuadro rojo, dirigido por Sebastián Botero, tiene una oportunidad de oro para zanjar sus diferencias con los aficionados y meterse en la pelea por un cupo a los octavos de final del torneo.

DIM, que no supera la fase de grupos de la Copa desde 2005, cuando llegó a octavos de final y fue eliminado por Banfield de Argentina, tiene la opción de pelear por quedar en uno de los dos primeros puestos de su zona en el último encuentro que tiene en su estadio en la primera ronda de “La Gloria Eterna”.