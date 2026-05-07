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En vivo | El DIM recibe a Flamengo buscando “la redención” y acercarse a octavos de Libertadores

El cuadro rojo, que es tercero en el Grupo A de la Copa con 4 puntos, recibe a los brasileños en el Atanasio, que son primeros con 7.

  • El delantero argentino Francisco Fydriszewski lleva tres goles en esta edición de la Copa Libertadores. Es el goleador del equipo en el certamen. Foto: Manuel Saldarriaga
    El delantero argentino Francisco Fydriszewski lleva tres goles en esta edición de la Copa Libertadores. Es el goleador del equipo en el certamen. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 7 minutos
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Más allá de las diferencias que han tenido los aficionados del Medellín con el equipo y los directivos, el cuadro rojo se juega una carta importante este jueves (7:30 p.m.), contra Flamengo de Brasil en la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El cuadro rojo, dirigido por Sebastián Botero, tiene una oportunidad de oro para zanjar sus diferencias con los aficionados y meterse en la pelea por un cupo a los octavos de final del torneo.

DIM, que no supera la fase de grupos de la Copa desde 2005, cuando llegó a octavos de final y fue eliminado por Banfield de Argentina, tiene la opción de pelear por quedar en uno de los dos primeros puestos de su zona en el último encuentro que tiene en su estadio en la primera ronda de “La Gloria Eterna”.

Si El Poderoso vence al “Fla”, que es líder de su zona con siete unidades –el empate entre Cusco y Estudiantes el miércoles en Brasil les sirvió para mantener la punta del grupo–, llegar también a 7 puntos y quedaría por encima del cuadro argentino, que es segundo con 6 unidades.

Empatando, los rojos sumarían cinco puntos y quedarían a uno de su rival argentino. No obstante, los antioqueños cerrarán su presentación en los grupos de la Copa de visitante: primero visitará a Cusco en perú y después viajará a Argentina para medirse contra Estudiantes de La Plata.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Esneyder Mena, Alexis Serna, Halam Loboa, Didier Moreno; Yony González, Francisco Fydriszewski.

Estos son los titulares de Flamengo:

Rossi; Royal, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Everton Arújo, Jorginho, Carrascal, Araújo; Sandro Lino, Bruno Henrique.

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