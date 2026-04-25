El DIM no jugó bien, sufrió, pero venció 1-0 a Fortaleza con gol de Yonny González y sigue con opción de entrar a Playoffs

Hubo desespero en Ditaires. El aliento que los 6.843 hinchas que llegaron al estadio de Itagüí le brindaron al equipo en los primeros minutos del duelo contra Fortaleza, se convirtió en silbidos de desespero cuando faltaba un cuarto de hora para que terminara el segundo tiempo. El DIM tenía, desde el inicio, todo servido para seguir dependiente de sí mismo en su camino hacia buscar cupo en los playoffs del Apertura. Por un lado, como El Poderoso jugó en el último turno del sábado, conocía los resultados de sus rivales directos.

Antes de que empezara el duelo en el sur del Valle de Aburrá, el Deportivo Cali de Rafael Dudamel venció 1-0 al América en el clásico vallecaucano. Con eso, el elenco “azucarero” llegó a 26 puntos e igualó en unidades a Independiente Santa Fe, que con la misma cantidad de unidades se comparten el séptimo y octavo puesto de la tabla. Por eso se esperaba que el Equipo del Pueblo jugara con el ímpetu de buscar la victoria desde el primer minuto. Había motivos para pensar que así fuera. El miércoles pasado, en Itagüí, el cuadro ahora dirigido por Sebastián Botero –los directivos decidieran sacar a Alejandro Restrepo el martes, a un día de ese encuentro–, tuvieron un buen nivel.

En aquel encuentro atacaron con intensidad, velocidad, dinámica: hubo vestigios del nivel que tuvieron en 2025, cuando fueron el mejor equipo del torneo. Sin embargo, en los primeros minutos del duelo ante “los amix”, el Medellín se vio mal defensivamente, en aprietos. De no haber sido por el buen nivel que ha tenido el tolimense Éder Chaux desde que recuperó la titularidad, el elenco capitalino se hubiera ido adelante en el marcador en la primera parte, cuando generó varias opciones de gol claras. Sin embargo, no lo logró. Entre tanto, el cuadro rojo, fue predecible: le costó generar peligro en el arco rival. Una victoria sufrida Corría el minuto 85. Los hinchas del DIM estaban desesperados. Le gritaban a los futbolistas que se movieran. También les reclamaban que no le ganaban a ningún rival. En la cancha, los futbolistas se veían sin muchas ideas. Parecía que el marcador terminaría 0-0. Sin embargo, El Rey de Corazones tuvo una jugada de ataque que inició con un centro llovido de Hayen Palacios y terminó en un par de remates de Francisco Fydriszewski que entre la defensa y el portero sacaron. El segundo rebote le quedó a Yony González. El antioqueño pateó de zurda y la pelota entró por muy poco. El arquero Silva lo atajó, pero estaba dentro del arco. El VAR tuvo que revisar. Después de cinco minutos corroboraron que la bola ingresó por completo. Los rojos ganaron. La gente, que estaba desesperada, festejó. El DIM llegó a 26 unidades y es noveno. En la última fecha, contra Águilas, buscará el cupo en playoffs. Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Éder Chaux; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Alexis Serna; Francisco Chaverra, Daniel Cataño, Yony González; Francisco Fydriszewski.