El DIM no jugó bien, sufrió, pero venció 1-0 a Fortaleza con gol de Yonny González y sigue con opción de entrar a Playoffs

Hubo desespero en Ditaires. El aliento que los 6.843 hinchas que llegaron al estadio de Itagüí le brindaron al equipo en los primeros minutos del duelo contra Fortaleza, se convirtió en silbidos de desespero cuando faltaba un cuarto de hora para que terminara el segundo tiempo.
El DIM tenía, desde el inicio, todo servido para seguir dependiente de sí mismo en su camino hacia buscar cupo en los playoffs del Apertura. Por un lado, como El Poderoso jugó en el último turno del sábado, conocía los resultados de sus rivales directos.