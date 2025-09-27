x

En vivo | Con Brayan León entre los titulares, DIM pierde 1-0 con Tolima en Ibagué

El cuadro antioqueño busca mantener su buen rendimiento como visitante en el torneo local.

    El entrenador antioqueño Alejandro Restrepo respaldó a Brayan León Muñiz, uno de los mejores delanteros de Colombia, según su percepción. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 19 minutos
bookmark

Al DIM le ha ido bien en sus últimos enfrentamientos contra Tolima. Los dos duelos ante los pijaos de los cuadrangulares del Apertura terminaron en victoria de El Poderoso, dirigido por Alejandro Restrepo. El primero fue en Ibagué. Aquella vez, los rojos ganaron en la “Capital Musical” de Colombia después de cinco años sin lograrlo.

En esa oportunidad, Brayan León Muñiz anotó uno de los tres goles de la victoria 1-3. Después, en el juego que se disputó en el Atanasio Girardot por la quinta fecha de las semifinales, los antioqueños se impusieron 2-1 con anotación agónica de Juan David Arizala.

Este sábado, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el Equipo del Pueblo busca mantener su buena racha contra los pijaos en el duelo válido por la fecha 13 del Clausura, que inició a las 6:20 p.m. Por eso, el entrenador antioqueño se la jugó, en contra de las críticas por la expulsión que sufrió ante Santa Fe en Copa, por poner a Brayan León Muñiz como titular. ¿Fue consecuencia de la lesión de Fydriszewski? Solo el entrenador tiene la respuesta.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Éder Chaux; Esneyder Mena, Jhon Palacios, José Ortiz, Daniel Londoño; Léider Berrío, Halam Loboa, Alexis Serna; Ménder García, Brayan León, Jáder Valencia.

