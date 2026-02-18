“En mi gobierno se acaba el centralismo, mi papel es presidente de Colombia, no líder de una ideología”: Mauricio Cárdenas

En una alianza informativa entre EL COLOMBIANO y Teleantioquia, el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas Santa María compartió su visión de país y sus planes para llegar a la Casa de Nariño.
A sus 63 años, el integrante de la Gran Consulta por Colombia reivindica sus raíces antioqueñas, asegurando que se siente más de esta región que bogotano debido a su historia familiar y las tradiciones que marcaron su infancia en Medellín.
Lea aquí: “Serán las elecciones más importantes de los últimos 70 años”: presidente del CNE