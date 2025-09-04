x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En vivo | Así formaría Colombia para el partido contra Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla

La Tricolor necesita tres puntos para confirmarse en el Mundial de 2026.

  • La Selección Colombia se mide a Bolivia por la clasificación al Mundial de 2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La Selección Colombia se mide a Bolivia por la clasificación al Mundial de 2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 44 minutos
bookmark

La Selección Colombia se mide a Bolivia en el último partido de Eliminatoria al Mundial, en condición de local en Barranquilla, y los aficionados nacionales esperan que, los dirigidos por Néstor Lorenzo, alcancen el triunfo que los confirme en la cita de 2026 en Norteamérica.

Aunque aún no se ha publicado la nómina titular, todo parece indicar que Colombia saltará al Metropolitano con Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jéfferson Lerma; Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez/Jhon Córdoba.

Las puertas del estadio Metropolitano se abrieron a las 2:30 de la tarde, y se espera que a las 6:30 p.m., cuando inicie el compromiso, esté colmado para apoyar a la Selección.

Aunque no será titular, Dayro Moreno estaría en el banco de suplentes, por lo que es una posible alternativa para el técnico Lorenzo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida