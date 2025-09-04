En vivo | Así formaría Colombia para el partido contra Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla

La Selección Colombia se mide a Bolivia en el último partido de Eliminatoria al Mundial, en condición de local en Barranquilla, y los aficionados nacionales esperan que, los dirigidos por Néstor Lorenzo, alcancen el triunfo que los confirme en la cita de 2026 en Norteamérica.

Aunque aún no se ha publicado la nómina titular, todo parece indicar que Colombia saltará al Metropolitano con Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jéfferson Lerma; Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez/Jhon Córdoba.

Las puertas del estadio Metropolitano se abrieron a las 2:30 de la tarde, y se espera que a las 6:30 p.m., cuando inicie el compromiso, esté colmado para apoyar a la Selección.

Aunque no será titular, Dayro Moreno estaría en el banco de suplentes, por lo que es una posible alternativa para el técnico Lorenzo.