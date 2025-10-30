En vivo | Gran Foro Perspectivas Económicas, bases de la prosperidad: agenda para el crecimiento de Colombia

El Grupo EL COLOMBIANO lleva a cabo este jueves el Gran Foro Perspectivas Económicas, Bases de la prosperidad: agenda para el crecimiento de Colombia, en el Centro Empresarial El Poblado, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

El evento es organizado por esta casa editorial en asocio con Valor Público, la Universidad Eafit, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Siga en vivo las ponencias y conversatorios que se desarrollarán a lo largo de la jornada, que se extenderá hasta las 12:00 m de este 30 de octubre.