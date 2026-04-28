En vivo | Con golazo de Luis Díaz, PSG vence 5-4a l Bayern Múnich en la semifinal de ida de la Champions en París

Es un partido de época. Se enfrentan, en el primer partido de las semifinales de la Champions, los dos mejores equipos del fútbol europeo esta temporada. El PSG de Luis Enrique Martínez, vigente campeón del torneo, busca llegar a la final para defender el título que tanto les costó conseguir.
El Bayern Múnich de Luis Díaz y compañía quiere demostrar porque tiene al mejor tridente del fútbol europeo de esta campaña con el futbolista colombiano, el delantero inglés Harry Kane y el francés Michael Olise. Los primeros minutos del encuentro han sido emocionantes.