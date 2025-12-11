EN VIVO: Rueda de prensa de María Corina Machado desde Oslo

Junto a Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel, María Corina Machado habló sobre su futuro tras lograr salir de Venezuela. En una rueda de prensa internacional, la líder opositora explicó cuáles serán sus prioridades para su país y para los venezolanos. También enfatizó la importancia de trabajar por la seguridad y el regreso de la democracia, eliminando así todo régimen que deteriore la separación de poderes y vulnere la Constitución.

“Las instituciones venezolanas han sido debilitadas. Nadie va a invertir en un país si no hay seguridad. Por eso debemos decidir cómo garantizar la educación, la salud y la protección para los más vulnerables”, dijo Machado, agradeciendo a los países que han recibido a los migrantes venezolanos y manteniendo la esperanza de que estas personas regresen a casa.