En video | Desfile de Victoria’s Secret: así deslumbraron Valentina Castro y Karol G en la pasarela

La modelo Valentina Castro, nacida en Tumaco, Nariño, deslumbró y se robó los reflectores en el esperado regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Su presencia reafirma el talento colombiano en escenarios internacionales de alto perfil, al compartir pasarela con algunas de las figuras más reconocidas del modelaje. Este 15 de octubre, el icónico desfile volvió a celebrarse —por segundo año consecutivo tras seis años de pausa— con una propuesta renovada que mezcla espectáculo, narrativa y diversidad.
El evento, transmitido en vivo desde las 6 p. m. (hora Colombia) en múltiples plataformas, reúne a nombres icónicos de la moda como Gigi Hadid, Barbara Palvin, Stella Maxwell, Adriana Lima y Candice Swanepoel, junto a rostros emergentes que representan la diversidad del modelaje contemporáneo. Entre las sorpresas más comentadas está la participación de la estrella de la WNBA Angel Reese, quien se convierte en la primera atleta profesional en portar las emblemáticas alas de la marca, y de la gimnasta olímpica Suni Lee, símbolo de disciplina y poder femenino, así como la modelo colombiana Castro, quien hizo su debut en la pasarela.