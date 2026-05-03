Encabezados por Sara Jaramillo, 8 autores dictarán clases de escritura en la BPP

La escritora Sara Jaramillo se dio a la tarea de llamar a varios de sus colegas y convencerlos de dictar una clase.
El resultado es Escribir Colombia, un ciclo de ocho sesiones sobre creación literaria que se realizará en la Biblioteca Pública Piloto entre mayo y julio, con algunos de los autores más importantes de la literatura nacional.
La iniciativa hace parte del programa País invitado de Escuela de Escritores, una organización española, con sede en Madrid, que este año puso a Colombia en el centro de su agenda. Jaramillo asumió la curaduría del proyecto y diseñó una programación que, como ella misma anunció, busca “las clases lleguen a mucha gente”.