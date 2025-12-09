x

Atención: encapuchados le prendieron fuego a una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín

Los hechos se registraron a pocos minutos de anunciar el nombramiento del nuevo rector de la institución, luego de que 10 encapuchados incendiaran este espacio.

  • Así se veía la oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid luego de que fuera incendiada en la mañana de este martes. FOTO: CORTESÍA
    Así se veía la oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid luego de que fuera incendiada en la mañana de este martes. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 39 minutos
Un grupo de 10 encapuchados incendiaron en la mañana de este martes una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, de Medellín, horas antes del anuncio del nuevo rector de la institución.

Así lo informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que “es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos”.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín acudieron a la institución para controlar las llamas que consumieron por completo de esta oficina, en la que hubo pérdida de muebles, enseres y algunos documentos.

Espere ampliación

