Atención: encapuchados le prendieron fuego a una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín

Un grupo de 10 encapuchados incendiaron en la mañana de este martes una de las oficinas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, de Medellín, horas antes del anuncio del nuevo rector de la institución.

Así lo informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que “es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo. Son unos muy pocos afectando a muchos”.