Científicos hallan nuevas pruebas de que podría haber vida en Encélado, la luna de Saturno

El profesor Frank Postberg, científico planetario de la Universidad Libre de Berlín (Alemania), acaba de publicar un estudio en Science Advances junto con un equipo de investigadores internacionales, en el que habla de las probabilidades de encontrar vida extraterrestre en nuestro Sistema Solar.
Para ello, se presentan nuevas pruebas de que es más fácil determinar la composición del océano oculto bajo la superficie helada de Encélado de lo que se creía. Postberg también participó en un segundo estudio publicado el mismo día, en el que él y otro científico planetario de la Universidad Libre de Berlín, el doctor Nozair Khawaja, contribuyeron a una investigación que revela que ciertos microorganismos podrían tolerar mejor las condiciones del océano de Encélado de lo que se pensaba. Estos resultados aumentan la probabilidad de encontrar evidencia de vida en la luna de Saturno.