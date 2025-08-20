Encuentran los restos de un hombre desaparecido tras ser arrastrado por una creciente en Antioquia

Luego de tres días de intensa búsqueda, los organismos de socorro encontraron el cuerpo de Edison González Jaramillo, un hombre reportado como desaparecido en el Norte de Antioquia desde el pasado domingo 17 de agosto.
De acuerdo con los primeros informes, los restos de González fueron encontrados cerca a la Cascada de Santa Bárbara, por un grupo de voluntarios que se sumó a las labores de búsqueda.